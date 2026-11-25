Поезда «Таврия» задерживаются 25 ноября из-за ухудшения погоды и падения деревьев на линии электропередачи в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 09:00, опоздание поездов, следующих в Крым и из Крыма, составляет от 4,5 до 11 часов.

В направлении Керчи на 4,5 часа задерживаются поезда № 007 из Санкт-Петербурга и № 92 из Москвы, отправившиеся 24 ноября.

Из Керчи поезд № 28 в Москву опаздывает на 11 часов, № 008 в Санкт-Петербург — на 8,5 часа, № 92 в Москву — на 9 часов. Все три поезда отправились 23 ноября.

Также с опозданием следуют поезд № 170 Москва — Минеральные Воды — на 4 часа и поезд № 172 Новороссийск — Москва — на 9 часов.

Из-за задержек поезд № 28/27 Москва — Керчь отправится с Казанского вокзала не ранее 10:30, а поезд № 172/171 Москва — Новороссийск — со станции Москва-Казанская не ранее 13:00.

Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно и следить за официальными сообщениями.