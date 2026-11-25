Строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря продолжается, несмотря на атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, в рамках проекта строят обход Мариуполя и расширяют дороги. Хуснуллин отметил, что дорожное кольцо важно для безопасности и развития Крыма, Севастополя и приграничных территорий.

Вице-премьер добавил, что также продолжаются работы на дорогах вдоль Черноморского побережья, включая строительство обхода Адлера, и реализация проектов на трассе М-4 «Дон».

Ранее мы писали, что вокруг Джанкоя построят автомобильных обход в составе Азовского кольца. Глава ведомства Андрей Никитин в рамках рабочего визита оценил этот участок на трассе Р-280 «Новороссия». Объект входит в состав Азовского кольца и включен в перечень поручений президента России по строительству не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов к 2030 году.