Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат об избиении учителем 12-летнего ребенка в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По словам матери мальчика, напомним, работница школы вытолкнула мальчика из строя, оскорбляла и стала душить его. После произошедшего ему потребовалась медицинская помощь. Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («Побои»). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского и севастопольского управления ведомства Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы писали, что полиция Севастополя организовала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.