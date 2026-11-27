В Крыму подготовили дополнительные графики отключения электроэнергии. Об этом «Крым 24» сообщил Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

По его словам, действующие графики сместились, а время, на которое потребители остаются без света, увеличилось.

Воронкин отметил, что ограничения временные и связаны с техническими работами на объектах генерации и высоковольтных сетях. Дополнительные графики разработаны для каждого района.

Воронкин также сообщил, что администрациям поручили при необходимости запускать генераторы — прежде всего там, где электроэнергия поступает в минимальном объеме. После завершения работ власти рассчитывают вернуться к прежним графикам. Точную дату министр не назвал.