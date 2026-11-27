В Севастополе следователи проверяют сообщение о том, что сотрудница школы применила силу к 12-летнему ученику во время линейки. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГСУ СК.

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Информация об этом появилась в соцсетях. По словам матери мальчика, после случившегося у него обнаружили синяки, ссадины и ушибы. Родители обвиняют в этом работницу школы.

«По поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева следователи подключились к выяснению обстоятельств, установлению картины произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что школьник получил перелом позвоночника на уроке физкультуры в Крыму. Следственный отдел по Симферопольскому району проводит проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).