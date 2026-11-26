Севастополь остался без электроснабжения из-за аварии на энергообъектах за пределами региона, сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

Энергетики принимают меры для восстановления подачи электричества.

До нормализации ситуации жителей просят отключить электроприборы от сети, чтобы избежать их повреждения. О дальнейших изменениях компания сообщит дополнительно.

Об отключении электричества в Ялте также сообщила городская ЕДДС.

Ранее мы писали: в Ялте рассказали, как будет работать транспорт при отключении света. Так, в городе на время отсутствия электроэнергии приостановят движение троллейбусов № 1 «Троллейбусная станция — улица Пионерская» и № 3 «Троллейбусная станция — Массандра — улица Пионерская». Маршруты возобновят работу после восстановления электроснабжения контактной сети. Подробнее – читайте здесь.