Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает 54-летие. Об этом в соцсетях сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

В поздравлении, опубликованном в соцсетях, он отметил роль Акспнова в событиях 2014 года и развитии региона. Он также поблагодарил главу Крыма за внимание к вопросам безопасности и поддержку военнослужащих и их семей.

«Сергей Валерьевич держит на личном контроле вопросы безопасности, всесторонне помогает фронту и нашим бойцам, окружает искренней заботой семьи защитников. Пользуясь высоким авторитетом на федеральном уровне, он остается по-настоящему народным лидером — требовательным к результатам и всегда открытым к честному диалогу с людьми. Крымчане видят эту самоотдачу, искренне уважают и доверяют ему», — написал Гоцанюк.

Он пожелал Аксенову здоровья, энергии и новых успехов в работе.