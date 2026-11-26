Силы ПВО уничтожили БПЛА над Крымом в ночь с 25 на 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, дроны перехватили над Черным и Азовским морями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, республиками Татарстан и Башкортостан, а также над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областями.

Всего в течение прошедшей ночи над регионами России сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного.

Ранее мы писали, что ПВО уничтожила БПЛА над Крымом и Черным морем в ночь с 23 на 24 ноября. Всего в течение той прошедшей ночи сбиты 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.