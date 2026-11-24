ПВО уничтожила БПЛА над Крымом и Черным морем в ночь с 23 на 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, БПЛА перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями и Московским регионом.

Всего в течение прошедшей ночи сбиты 699 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Ранее мы писали, что атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 22 на 23 ноября. Кроме того, дроны перехватили над Краснодарским краем, Пермским краем, Башкортостаном, Татарстаном, а также над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями. Всего в тот период с 20:00 до 8:00 уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства над регионами России.