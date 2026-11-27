Атаку БПЛА отразила ПВО над Крымом в ночь с 26 на 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, дроны перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями.

Всего в течение прошедшей ночи над регионами России уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее мы писали, что Силы ПВО сбили БПЛА над Крымом в ночь с 25 на 26 ноября. Всего в течение той прошедшей ночи над регионами России сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного.