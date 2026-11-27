В Севастополе полиция проверяет заявление матери 12-летнего школьника о том, что сотрудница образовательной организации применила к нему силу во время линейки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Она обратилась в отдел вечером 24 ноября.

По ее словам, работница школы вытолкнула мальчика из строя, оскорбляла и стала душить его. Полиция опрашивает очевидцев, ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки полицейские примут процессуальное решение.

Напомним, в Севастополе следователи проверяют сообщение о том, что сотрудница школы применила силу к 12-летнему ученику во время линейки. По поручению руководителя ГСУ Владимира Терентьева следователи подключились к выяснению обстоятельств, установлению картины произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.