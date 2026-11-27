В Крыму продолжают восстанавливать энергоснабжение после аварии на магистральных сетях 27 ноября. Об этом сообщили в «Крымэнерго» со ссылкой на Минтопэнерго РК.

Работы ведутся на объектах генерации и высоковольтных сетях.

«Из-за выполнения запланированных технических работ графики ограничений скорректированы, период отсутствия электроснабжения у потребителей увеличен. В каждом структурном подразделении ГУП РК „Крымэнерго“ разработаны дополнительные графики отключений», — говорится в сообщении.

В первую очередь, уточняется, доступную электроэнергию направляют в больницы, котельные и на другие социально значимые объекты. При необходимости запуск резервных генераторов согласовывают с администрациями муниципалитетов.

По данным министерства, завершить технические работы и отменить ограничения, действующие с 25 ноября, планируется до конца следующей недели — то есть до 6 декабря. После восстановления энергосистемы потребители сначала вернутся к регламентированным графикам, затем электроснабжение должно полностью нормализоваться.