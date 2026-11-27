В Крыму временно закрыли для всех видов транспорта горный участок дороги Бахчисарай — Ялта через Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Ограничение действует на отрезке от 25-го до 65-го километра трассы.

Причиной стали дождь и снег на плато Ай-Петри. Проезд откроют после устранения последствий непогоды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании поездок и следить за временными дорожными знаками.

Ранее мы писали, что в Крыму с 28 по 30 ноября ожидается ухудшение погоды. Днем 28 ноября усилится северо-восточный ветер: его скорость составит 15-20 м/с, местами порывы достигнут 25-27 м/с. Сильный ветер сохранится 29 и 30 ноября. Кроме того, 28 ноября пройдут дожди. На юге, востоке полуострова и в горах они будут очень сильными. К вечеру дождь начнет переходить в мокрый снег, возможно его налипание на проводах и деревьях.29 и 30 ноября местами ожидается снег, на дорогах — гололедица.