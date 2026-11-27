В Крыму с 28 по 30 ноября ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Днем 28 ноября усилится северо-восточный ветер: его скорость составит 15-20 м/с, местами порывы достигнут 25-27 м/с. Сильный ветер сохранится 29 и 30 ноября.

Кроме того, 28 ноября пройдут дожди. На юге, востоке полуострова и в горах они будут очень сильными. К вечеру дождь начнет переходить в мокрый снег, возможно его налипание на проводах и деревьях.

29 и 30 ноября местами ожидается снег, на дорогах — гололедица.

Ранее мы писали, что в Крыму 27 ноября облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. Температура воздуха прогреется до +8...+13 градусов, в горах будет прохладнее — +4...+7.