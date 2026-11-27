В Крыму 27 ноября облачно с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Днем пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. Температура воздуха прогреется до +8...+13 градусов, в горах будет прохладнее — +4...+7.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 28 и 29 ноября вновь похолодает, ожидается мокрый снег. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ранее мы писали, что сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома в Ялте. По словам представителя подрядной организации, во время ремонта покрытие не успели полностью закрепить до усиления ветра. Кроме того, в Гаспре на улице Маратовской упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Без газа остались 23 абонента. На место направили бригаду.