Сильный ветер сорвал несколько листов кровельного покрытия с жилого дома на улице Красноармейской в Ялте и повалил деревья. Об этом в соцсетях сообщила временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.

По словам представителя подрядной организации, во время ремонта покрытие не успели полностью закрепить до усиления ветра. Сейчас поврежденные участки укрепляют.

«Все факты причинения ущерба будут зафиксированы и рассмотрены в установленном порядке. Подрядчик возместит ущерб, нанесенный имуществу жителей», — отметила Шевченко.

Кроме того, в Гаспре на улице Маратовской упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Без газа остались 23 абонента. На место направили бригаду.

В Массандре на улице Стахановской ветер, по предварительным данным, повредил часть лоджии. В Ялте ель упала на дорогу на улице Московской, а на Загородной, возле дома № 12, кипарис повредил электрокабель. Эти происшествия отрабатывают профильные службы.

Также специалисты уже убрали деревья, мешавшие проезду на Южнобережном шоссе у остановки «Ореховая» и на Алупкинском шоссе возле санатория «Мисхор».