Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будет воссоздана. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, 10 июня БПЛА ВСУ атаковали здание музея. В результате начался пожар (четвертый уровень сложности), который тушили до утра.

Воссозданием живописного полотна и предметного плана займется Студия военных художников имени М. Б. Грекова — единственное в мире творческое объединение военных художников, которое хранит традиции отечественного батального искусства. На это выделят 1 млрд рублей.

По словам Развожаева, предстоит большая и кропотливая работа. Специалисты уже осмотрели здание, изучили состояние конструкций, музей передал художникам архивные материалы, фотографии и цифровую копию исторического полотна. Скоро студия приступит к разработке творческого проекта.

«Важно максимально точно воссоздать замысел Франца Рубо, сохранить художественную и историческую ценность панорамы, используя при этом современные технологии и материалы. Уверен, что новая панорама станет не только возвращением великого произведения искусства, но и символом нашей исторической преемственности. Подвиг защитников Севастополя должен жить в памяти поколений», — подчеркнул губернатор.