Грузовое сообщение между Краснодарским краем и Крымом сохраняется в прежнем объеме, логистические схемы налажены. Об этом сообщил министр транспорта России Дмитрий Ядров, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что ведомство опубликовало схемы движения между Кубанью и Крымом. По его словам, при организации перевозок приоритетом остаются удобство и безопасность.

Движение поездов по Крымскому мосту, напомним, приостанавливали 19 ноября после ночной атаки беспилотников. Позднее в тот же день его возобновили по одному пути. О полном восстановлении железнодорожного движения сообщили 21 ноября.