Помощница главы Крыма Ольга Курлаева опровергла сообщения о полном блэкауте на полуострове.

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В интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» она заявила, что распространяемые в соцсетях сообщения о том, что жители полуострова замерзают, не соответствуют действительности.

По словам Курлаевой, в Симферополе похолодало и выпал первый снег, однако температура остается положительной — около пяти градусов. Она подчеркнула, что полного отключения электроэнергии в Крыму нет.

Напомним, с 25 ноября в Крыму из-за противоаварийных работ ввели ограничения подачи электроэнергии. Они продлятся не более 10 дней. С 8:00 до 21:00 запланировано снижение мощности на 30%, наибольшие ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. Ночью, с 21:00 до 8:00, ограничений не будет.

Ранее мы писали, что в Симферополе 25 ноября из-за ограничений электроснабжения изменится движение пяти троллейбусных маршрутов.