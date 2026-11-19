В Крыму на 19 ноября объявили экстренное предупреждение о непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По данным синоптиков, в горах Крыма ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 30-35 м/с.

Напомним, циклон принес в Крым с 18 по 20 ноября дожди и ветер. 19 ноября местами осадки будут очень сильными. 20 ноября через северные районы Крыма будет смещаться глубокий циклон. Он принесет новые дожди, местами очень сильные. Порывы юго-западного ветра с переходом на западный достигнут 25-28 м/с.

Ранее мы писали, что в Крыму из-за сильных дождей и ветра возможны аварии на объектах электроэнергетики. Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», предприятие перешло в режим повышенной готовности.