Житель Симферополя предстанет перед Верховным судом РК по делу о финансировании ВФУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, с апреля 2022 года по декабрь 2023 года 27-летний мужчина через банковское приложение несколько раз переводил деньги на счета, где собирали средства для украинских вооруженных формирований.

«Незаконная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по РК и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что суд приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима по делу о государственной измене в Крыму. Ей также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с последующим ограничением свободы.