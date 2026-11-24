Суд приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима по делу о государственной измене в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Новость по теме 55-летний житель Крыма предстанет перед судом по делу о госизмене

Ей также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с последующим ограничением свободы.

По данным ведомства, в октябре-ноябре 2024 года женщина находилась на территории Украины, где согласилась сотрудничать с представителями иностранной разведки. Она передала им свой автомобиль, в который поместили огнетушитель с частями взрывных устройств. Вернувшись в Крым, женщина по указанию куратора оборудовала тайник и оставила там огнетушитель.

«Автомобиль конфискован в доход государства. На денежные средства в размере 500 тыс. рублей, находящиеся на счетах подсудимой, наложен арест», — говорится в сообщении.