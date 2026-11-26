Суд в Крыму отправил жителя Севастополя в колонию на 10 лет за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

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Как установил суд, мужчина связался с представителем ГУР Украины и собрал сведения о расположении военных объектов, намереваясь передать их своему куратору. До передачи информации его задержали.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что суд приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима по делу о государственной измене в Крыму. Ей также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с последующим ограничением свободы.