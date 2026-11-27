Полиция Севастополя проводит проверку по факту обнаружения опасных предметов у студента севастопольского профессионального художественного колледжа. Об этом сообщили в УМВД России по городу.

Предварительно установлено, что 20-летний студент четвертого курса собирался зайти в колледж на занятия. Перед входом охранница осмотрела его личные вещи и нашла в рюкзаке ножи. Парень отреагировал оскорблениями в адрес работников образовательной организации.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции изъяты семь ножей и электрошокер, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по г.Севастополю для проведения экспертизы», — говорится в сообщении.

Участковый опросил очевидцев и самого студента. На вопрос, зачем ему эти предметы, молодой человек пояснил, что носил их для самообороны, но перед посещением колледжа забыл оставить дома.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.