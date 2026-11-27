Студент попытался пронести несколько колюще-режущих предметов в севастопольский профессиональный художественный колледж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Статья по теме Шум за разум зашел. Зачем шестиклассник взорвал гранату в школе Севастополя

Сотрудница охраны обнаружила предметы при входе в здание, остановила учащегося и нажала тревожную кнопку. На место прибыли полицейские.

Пострадавших нет. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в севастопольской школе в апреле 2025 года сдетонировала принесенная учеником граната. Он нечаянно сорвал чеку во время занятий, начал выделяться дым. Из-за подрыва оглушило одну из девочек. После происшествия четверо травмированных школьников обратились за медицинской помощью.