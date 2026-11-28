Над Крымом и регионами РФ ПВО сбила 1246 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над российской территорией были перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также их сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона и республики Башкортостан. Силы ПВО ночью сбили 275 БПЛА ВСУ над Крымом и Черным морем Подробнее

Напомним, 22 ноября в Севастополе уничтожили семь беспилотников во время атаки ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Подробнее можно прочитать здесь.