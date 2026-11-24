В Севастополе на улице Челюскинцев грузовой фургон Volkswagen столкнулся с автомобилем KIA, остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

От удара легковушку отбросило вперед, из-за чего она наехала на 68-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительным данным, ДТП произошло 24 ноября в 12:10 в районе дома № 34. За рулем фургона находился 45-летний мужчина. Предположительно, он не соблюдал безопасную дистанцию до KIA, водитель которой пропускал пешехода.

«Состояние опьянения у водителей не установлено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту ДТП», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на улице Чернореченской в Севастополе автомобиль Vortex Tingo врезался в световую опору. Один пассажир погиб, водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.