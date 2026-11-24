На улице Чернореченской в Севастополе автомобиль Vortex Tingo врезался в световую опору. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Один пассажир погиб, водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.

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По предварительным данным, авария произошла 24 ноября в 00:50 в районе дома № 20. За рулем находилась 19-летняя девушка. Она не выбрала безопасную скорость с учетом погодных условий, потеряла управление и выехала на встречную полосу. После этого машина наехала на бордюрный камень и световую опору.

«Предварительно, признаков опьянения у водителя автомобиля не установлено. В настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.