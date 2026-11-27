В Крыму из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры изменится движение четырех пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, изменения будут действовать 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22 и 24 декабря.

Изменения коснуться данных пригородных поездов:

№ 6931 Симферополь — Инкерман-1 на участке Самохвалово — Инкерман-1;

№ 7202/7201 Инкерман-1 — Евпатория Курорт на участке Инкерман-1 — Симферополь;

№ 6911 Симферополь — Инкерман-1 назначается в сообщении Симферополь — Сирень по действующему расписанию;

№ 7204/7203 Инкерман-1 — Евпатория Курорт назначается в сообщении Сирень — Евпатория Курорт. На участке Инкерман-1 — Сирень поезда № 6911 и 7204 отменены.

Ранее мы писали, что с 24 ноября назначены две дополнительные пригородные электрички между Крымом и Краснодарским краем.