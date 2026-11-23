В Керчи планируют восстановить уличное освещение к 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение принято после многочисленных обращений жителей. Подключать улицы будут вручную, одновременно проверяя линии.

По оценке администрации, работы займут около недели. Если не возникнет нештатных ситуаций, освещение в вечерние и утренние часы планируют восстановить ориентировочно с 1 декабря.

Напомним, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование.

Ранее мы писали, что в ряде городов и районов Крыма 23 ноября отключили свет. Отключения электроэнергии затронули Евпаторию, Феодосию, Джанкой и ряд районов Крыма. В списке также указаны Джанкойский, Первомайский, Сакский, Белогорский, Бахчисарайский, Советский, Ленинский и Кировский районы.