Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области получат дополнительное энергетическое оборудование. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании, посвященном работе энергокомплекса этих регионов.

Участники совещания обсудили поставки оборудования, а также формирование запасов топлива и материально-технических ресурсов.

По словам Цивилева, задача федерального центра — своевременно определять потребности регионов и оказывать им необходимую поддержку. Прохождение осенне-зимнего периода с учетом оперативной обстановки находится на отдельном контроле министерства.

Ранее мы писали, что в ряде городов и районов Крыма 23 ноября отключили свет. Отключения электроэнергии затронули Евпаторию, Феодосию, Джанкой и ряд районов Крыма. В списке также указаны Джанкойский, Первомайский, Сакский, Белогорский, Бахчисарайский, Советский, Ленинский и Кировский районы. Ориентировочная продолжительность отключений — три часа.