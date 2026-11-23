В ряде городов и районов Крыма 23 ноября отключили свет. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Отключения электроэнергии затронули Евпаторию, Феодосию, Джанкой и ряд районов Крыма. В списке также указаны Джанкойский, Первомайский, Сакский, Белогорский, Бахчисарайский, Советский, Ленинский и Кировский районы.

Ориентировочная продолжительность отключений — три часа.

Напомним, в Севастополе по команде диспетчера ЧРДУ вновь введен режим временного ограничения электроснабжения.

Ранее мы писали, что в Крыму могут вводить ограничения подачи электроэнергии из-за недостаточного объема поступающей мощности. При этом соблюдать графики отключений в текущих условиях не удается.