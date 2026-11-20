В Севастополе упавшее дерево повредило три опоры освещения, сообщает пресс-служба правительства города.

Сейчас специалисты устраняют последствия аварии на улице Ивана Голубца. Бригада уже прибыла на место и занимается ремонтом.

Ранее мы писали — сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома в Ялте. По словам представителя подрядной организации, во время ремонта покрытие не успели полностью закрепить до усиления ветра.

Часть дороги обвалилась на улице Халтурина в Ялте, поврежден частный дом. В связи с этим прокуратура Крыма организовала проверку.