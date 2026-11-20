В соцсетях появилась информация об обвале подпорной стены на улице Халтурина в Ялте и повреждении частного дома.

В связи с этим прокуратура Крыма организовала проверку.

«В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при содержании объекта», — говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки взяты на контроль. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, сильный ветер сорвал несколько листов кровельного покрытия с жилого дома на улице Красноармейской в Ялте и повалил деревья. Кроме того, в Гаспре на улице Маратовской упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Без газа остались 23 абонента. На место направили бригаду. В Массандре на улице Стахановской ветер, по предварительным данным, повредил часть лоджии. В Ялте ель упала на дорогу на улице Московской, а на Загородной, возле дома № 12, кипарис повредил электрокабель. Эти происшествия отрабатывают профильные службы.