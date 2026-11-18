Синоптики предупредили о сильном ветре в Севастополе 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Так, ночью ожидаются порывы западного ветра, днем — юго-западного, скорость может достигать 15-20 м/с. Кроме того, ночью пройдет дождь.