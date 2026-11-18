Синоптики предупредили о сильном ветре в Севастополе 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Так, ночью ожидаются порывы западного ветра, днем — юго-западного, скорость может достигать 15-20 м/с. Кроме того, ночью пройдет дождь.
Ранее мы писали, что в Крыму объявили экстренное предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, во второй половине дня 18 ноября в Крыму начнутся дожди, которые продлятся до конца суток, а также ночью и утром 19 ноября. Местами осадки будут очень сильными. Юго-западный ветер сменится западным и усилится до 15-20 м/с, местами — до 25 м/с. 20 ноября через северные районы Крыма будет смещаться глубокий циклон. Он принесет новые дожди, местами очень сильные. Порывы юго-западного ветра с переходом на западный достигнут 25-28 м/с.