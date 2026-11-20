В населенных пунктах Крыма будет временно прекращаться подача электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Ориентировочная продолжительность отключений составит от трех до шести часов.

Ограничения режима потребления электрической мощности ввели по команде федерального Системного оператора

«В случае продления сроков отключения и введения дополнительных ограничений информация будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» назначен Андрей Нечаев. Ранее он занимал должность коммерческого директора по энергосбытовой деятельности предприятия.

Ранее мы писали, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно под контролем федеральных и региональных властей.