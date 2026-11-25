В Крыму из-за ухудшения погоды объявили экстренное предупреждение на 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

По данным синоптиков, во второй половине дня в горах Крыма ожидается очень сильный снег.

Напомним, в Крыму 25 ноября облачно с прояснениями. В регионе ожидаются дождь, мокрый снег, в горах — снег. В южных районах и в горах пройдут сильные осадки, местами возможно отложение мокрого снега и гололедица. Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха днем +1...+6, в горах 0...-3.

Ранее мы писали, что с 24 ноября в национальном парке «Крымский» временно закрыты для посещения все маршруты, кроме «Форелевого хозяйства». Маршрут открыт на участке от кордона Садовый до выставочного комплекса «Царский охотничий домик». О возобновлении посещения остальных маршрутов в нацпарке сообщат дополнительно.