В Крыму 20 ноября под влиянием глубокого циклона, смещающегося через северные районы полуострова, ожидаются дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Усиление юго-западного с переходом на западный ветра прогнозируют до 25-28 м/с.

Днем температура воздуха составит +13…+16, в горах +7…+12. Облачно с прояснениями. Утром и днем местами очень сильные дожди.

В Симферополе ожидается сильный дождь и усиление юго-западного ветра с переходом на западный до 20-25 м/с.

Ранее мы писали, что сильный ветер сорвал несколько листов кровельного покрытия с жилого дома на улице Красноармейской в Ялте и повалил деревья. Кроме того, в Гаспре на улице Маратовской упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Без газа остались 23 абонента. На место направили бригаду.