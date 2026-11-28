На полуострове Крым действует штормовое предупреждение.

По информации пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, 28 ноября северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Местами возможны порывы до 25-27 м/с.

Пройдут дожди. В южных, восточных районах и в горах очень сильные, вечером они перейдут в мокрый снег, отложение мокрого снега. 29 и 30 ноября местами снег, на дорогах ожидается гололедица.

В ведомстве рекомендуют исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также следует ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, и по возможности ограничить проезд через Грушевский и Ангарский перевалы, исключить выезд на плато Ай-Петри.

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Напомним, в Крыму из-за непогоды закрыли проезд через Ай-Петри. Ограничение действует на отрезке от 25-го до 65-го километра трассы. Причиной стали дождь и снег на плато Ай-Петри. Проезд откроют после устранения последствий непогоды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании поездок и следить за временными дорожными знаками.