Минтранс России рассчитывает к 16-17 часам 19 ноября оценить ситуацию с восстановлением Крымского моста после ночной атаки. Об этом журналистам в кулуарах «Транспортной недели» сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

По его словам, специалисты обследуют состояние моста, определяют объем повреждений и необходимые восстановительные работы. Движение поездов по мосту пока приостановлено.

Напомним, ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.

Ранее мы писали, что с 20 ноября между портами Крым и Кавказ начнут курсировать катера.