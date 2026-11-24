Работа художницы Марины Алтуховой из Челябинской области украсила улицу Манчестера, пишет «КП-Челябинск».

Картину «Дикий Цветок» отобрали кураторы Manchester Art Fair для уличного баннера в деловом квартале Спиннингфилдс. Сама ярмарка современного искусства прошла с 19 по 22 ноября 2026 года в выставочном центре. Всего в мероприятии участвовали более 180 экспонентов.

Оригинал «Дикого Цветка» (масло, холст, 2025) также выставили на стенде галереи внутри комплекса — так работа была представлена сразу в двух форматах. Примечательно, что еще до начала ярмарки картина нашла покупателя: ее приобрели в частную коллекцию в Москве.

Помимо этой работы, Марина показала три произведения из серии SHADOW GAME — Balancing, Listening и Wind of Change, а также графику из серии INDEFINITE. Все они выполнены в 2025 году в смешанных техниках: масло, масляная пастель, акрил.