Частные перевозчики начали предлагать доставку автомобилей и грузов через Керченский пролив. Об этом пишет «Крымское информационное агентство».

Так, в одном из объявлений указано, что транспорт перевозят на барже по маршруту порт Кавказ — порт Крым.

Согласно опубликованным расценкам, перевозка в одну сторону стоит 80 тысяч рублей для легкового автомобиля, 120 тысяч рублей для пятитонного грузовика, 150 тысяч рублей для десятитонного и 200 тысяч рублей для фуры массой 20 тонн. В объявлении говорится, что стоимость рассчитывают по габаритам транспорта, а не по его весу.

Также опубликовано предложение по доставке грузов весом от 10 тонн между портами Тамань и Керчь. Минимальная стоимость заказа — 100 тысяч рублей.

Напомним, катера начнут курсировать между портами Крым и Кавказ с 20 ноября. Пассажиров доставят автотранспортом до порта Крым, откуда они отправятся на переправу. В порту Кавказ их будут ждать автобусы до Краснодара или Тамани — в зависимости от маршрута. Автомобили на катерах перевозить не планируют.