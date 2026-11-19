Проезд на катерах между Крымом и Краснодарским краем будет бесплатным. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил председатель Общественной палаты РК Илья Казаков.

Катера, напомним, начнут курсировать между портами Крым и Кавказ с 20 ноября. Пассажиров доставят автотранспортом до порта Крым, откуда они отправятся на переправу. В порту Кавказ их будут ждать автобусы до Краснодара или Тамани — в зависимости от маршрута.

Автомобили на катерах, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, перевозить не планируют.

Ранее мы рассказывали: ВСУ ночью 19 ноября очередной раз атаковали Крымский мост. Две первые атаки произошли 16 и 17 ноября. Движение автомобильной части приостановлено с 23:54 16 ноября, железнодорожное сообщение также не работает.