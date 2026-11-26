В Керчи из-за аварийных работ на сетях временно ограничили подачу отопления. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронули улицы Свердлова, Айвазовского, Набережную, Марата, Рыбаков, Ушинского и Блюхера, 5-й Босфорский переулок, район Нижний Солнечный и Индустриальное шоссе. Частично без отопления остались здания на улицах Ворошилова и Буденного. Под ограничение также попали прилегающие территории и расположенные поблизости учебные заведения.

Подачу тепла планируют восстановить до конца дня.

Ранее мы писали, что в Симферополе семья накопила рекордный для одного потребителя долг за теплоснабжение — почти 1 млн рублей. Собственники квартиры не оплачивали счета с 2014 года. После неоднократных попыток урегулировать вопрос без суда компания подала иск. По всей сумме долга уже вынесено вступившее в законную силу решение суда. В ближайшее время взыскание будет исполнено принудительно — солидарно с семи человек, проживающих в квартире.