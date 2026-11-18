Бахчисарай 20 ноября останется без света на весь день. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 8:00 до 20:00 света не будет практически на всей территории города — во всех микрорайонах, а также в Новом и Старом городе.

Причина — вывод в ремонт оборудования на объекте.

«Просим вас заранее подготовиться к временному отключению электроэнергии. Работы проводятся в рамках обеспечения надёжности электроснабжения», — говорится в сообщении администрации.

Электроэнергию планируют подать до 20:00 20 ноября, однако сроки могут скорректировать в зависимости от хода ремонтных работ.

Ранее мы писали, что в ряде населенных пунктов на севере и востоке Крыма 18 ноября отключили электроэнергию из-за ограничения подаваемой мощности. Ограничения введены по команде федерального Системного оператора.