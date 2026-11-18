В ряде населенных пунктов на севере и востоке Крыма отключили электроэнергию из-за ограничения подаваемой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Ограничения введены по команде федерального Системного оператора.

По предварительной информации, электроснабжение планируют восстановить в течение 3 - 6 часов. Если это не удастся, отключения будут чередовать. При продлении сроков обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 16 ноября генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» назначен Андрей Нечаев. Ранее он занимал должность коммерческого директора по энергосбытовой деятельности предприятия.

Ранее мы писали, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно под контролем федеральных и региональных властей.