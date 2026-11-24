В селе Орлином корова застряла в металлическом ограждении на территории местного центра досуга и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

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Животное зацепилось за прутья, когда пыталось перепрыгнуть через забор.

«На помощь прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 11 из Павловки. Чтобы освободить животное, резали часть ограждения с помощью гидравлического инструмента», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Крыму спасатели помогли корове, упавшей в трехметровую яму. Буренка провалилась вечером 19 марта 2025 года в селе Яснополянское Джанкойского района. На место прибыли сотрудники МЧС и сделали место подъема менее крутым. Корову вытащили из трехметровой ямы с помощью специального оборудования.