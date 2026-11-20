В селе Михайловка Сакского района Крыма загорелся двухэтажный частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

К моменту прибытия спасателей горел первый этаж дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из здания трех человек, возгорание потушили.

«В настоящее время специалисты устанавливают точную причину происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в поселке Нижнегорский на улице 50 Лет Октября произошел пожар в частном жилом доме, о задымлении проинформировали очевидцы. При разведке в одной из комнат пожарные обнаружили, что горит старый матрас. Площадь пожара составила 4 кв. м. При тушении нашли одного погибшего. Дознаватели МЧС установили предварительную причину — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом отапливался твердотопливной печью, которая давно не проходила техобслуживание. Кровать погибшего стояла вплотную к ней.