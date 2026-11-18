В Нижнегорском районе Крыма при пожаре из-за неисправной печи погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В поселке Нижнегорский на улице 50 Лет Октября произошел пожар в частном жилом доме, о задымлении проинформировали очевидцы.

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При разведке в одной из комнат пожарные обнаружили, что горит старый матрас. Площадь пожара составила 4 кв. м. При тушении нашли одного погибшего.

Дознаватели МЧС установили предварительную причину — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом отапливался твердотопливной печью, которая давно не проходила техобслуживание. Кровать погибшего стояла вплотную к ней.

«Возгорание могло произойти по двум причинам: воспламенение горючих материалов от искр или раскаленных частиц, вылетевших через трещины в старой кирпичной кладке; нагрев постельных принадлежностей от контакта с раскаленным щитком печи», — говорится в сообщении.