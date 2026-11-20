В Ялте на улице Халтурина около 11:00 обрушились часть подпорной стены и дорожного полотна. Об этом в соцсетях сообщила временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.

Обрушение произошло в районе дома № 7. По предварительным данным, причиной стали сильные осадки. Никто не пострадал.

«В результате частично засыпана дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. К счастью, пострадавших нет. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена», — написала Шевченко.

Движение на участке улицы Халтурина от здания архива, дом № 5, до здания психоневрологического диспансера, дом № 11, перекрыто. Территорию огородили барьерами. Для автобусных маршрутов № 18 и 24 разрабатывают временную схему движения, о которой сообщат дополнительно.

Для защиты жилого дома планируют установить временные подпорки. На месте начинают расчистку завалов, а специалисты оценивают объем работ по восстановлению стены и дороги.